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Ракурс
Коронавирусные автобусы. Фото: Wyborcza

Уникальные коронавирусные автобусы появились в Варшаве — фото транспорта

17 ноя 2020, 13:15
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Коронавирусные автобусы с уникальным оборудованием, которые были переформатированы специально для больных инфекцией, запустили в столице Польши Варшаве. Автобусное управления Варшавы создало сразу два таких автобуса для того, чтобы перевозить больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации.

Кабину водителя от салона отделяет плотная перегородка. Об этом сообщает Wyborcza. pl.

Вместо передних двух рядов сидений в автобусах установили стальные конструкции для транспортировки кислородных баллонов, а возле пассажирских мест провели кислородные установки.

Коронавирусные автобусы. Фото: WyborczaАвтобусы также оснастили радиоприемниками, с помощью которых медицинский персонал может контактировать с водителем.


Коронавирусные автобусы. Фото: WyborczaКаждый автобус рассчитан на перевозку 22 пациентов, которых можно транспортировать сидя. Переоборудование каждого автобуса обошлось примерно в 5 тыс. злотых (более 37 тыс. грн).

Коронавирусные автобусы. Фото: WyborczaНапомним, ранее мы сообщали, что отель для больных коронавирусом появился в столице Чехии. Он рассчитан на людей, которые заболели коронавирусом и боятся заразить членов семьи, а также путешественников, подхвативших болезнь в дороге. Для заселения в необычный отель нужно показать положительный тест на коронавирус.

Источник: Ракурс


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