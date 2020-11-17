Потребление антибиотиков в Украине в этом году выросло в 40 раз. Фото:

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Потребление антибиотиков в Украине в 2020 году выросло в 40 раз. Это может иметь отдаленные последствия для здоровья населения.

Украинцы определенных групп стали чаще потреблять антибиотики, которые покупают в аптеках не по назначению врача. Об этом 17 ноября заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время выступления в Верховной Раде, заседание которой транслировалось в YouTube.

Хочу обратить еще раз внимание — бесконтрольное употребление антибиотиков влечет за собой формирование антибиотикорезистентности, мы должны уже говорить об отдаленных последствиях этого, — отметил он.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения осуществляет контроль наличия антибиотиков в лечебной сети. Остатки препарата цефтриаксон в лечебной сети составляют 1 тыс. 735 тыс. ампул, моксифлоксацина — 117 тыс., азитромицина — 177 тыс.

По словам Ляшко, сейчас на национальных складах в качестве резерва находятся препараты миропинем и амоксиклав на тот случай, если в каких-то регионах не будет хватать антимикробных препаратов.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко заявлял, что принимать антибиотики можно только по назначению врача. Также он раскритиковал самолечение коронавирусной болезни COVID-19.