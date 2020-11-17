Электронный рецепт. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n146607-elektronnye-recepty-i-napravleniya-cifrovye-metody-borby-s-koronavirusom-predstavilo-pravitelstvo.html

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Коронавирус в Украине активно распространяется, поэтому Кабинет министров Украины решил ввести новые цифровые методы борьбы с инфекцией. Совместно с Министерством цифровой трансформации и вицепремьером Михаилом Федоровым правительство создало пять основных инноваций.

Отныне украинцы смогут получить направление на ПЦР-тестирование в электронном виде, а также смогут пользоваться электронными рецептами на антибиотики. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, отныне в Украине будут действовать следующие нововведения:

факты и подозрения на коронавирус будут централизованно цифровать для того, чтобы быстрее и эффективнее планировать расширение больниц, обеспечение персоналом и закупку лекарств;

совершенствование приложения «Вдома» с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции;

запуск электронного рецепта на лекарства и расширение программы «Доступные лекарства» на антибиотики;

внедрение электронного направления на ПЦР-тестирования, что позволит отслеживать очереди в режиме реального времени;

QR-коды для публичных мест, которые централизованно будут генерировать и размещать сами заведения. Без сканирования такого кода невозможно будет посетить ни одно заведение общественного питания или торговый центр. Если человек заболел, то всем, кто был в этом заведении вместе с ним будут приходить соответствующие уведомления.

Напомним, ранее мы сообщали, что потребление антибиотиков в Украине в 2020 году возросло в 40 раз. Это может иметь серьезные последствия для здоровья населения. Украинцы определенных групп стали чаще употреблять антибиотики, которые покупают в аптеках не по назначению врача.