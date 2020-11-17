За отставку Степанова на внеочередном заседании Рады собрали полсотни голосов

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Уволить министра здравоохранения Максима Степанова требуют на внеочередном заседании парламента нардепы фракции «Голос».

Они инициировали сбор подписей в Раде за соответствующее постановление. Сейчас за такое решение подписались более полусотни голосов, сообщила в кулуарах Рады журналисту «Радио Свобода» нардеп Ольга Стефанишина.

Она объяснила, что еще летом соответствующее постановление с требованием об отставке Степанова зарегистрировали в Раде.

Он саботирует подготовку больниц и массовое тестирование. Сегодня мы в пропасти. Степанов не может выполнять обязанности министра, нам надо искать нового антикризисного менеджера. Каждый десятый медик в стране болел ковидом, — сообщила Стефанишина.

Для того, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания парламента, необходимы 150 голосов.

Стефанишина считает, что у «Голоса» еще есть время, чтобы добиться рассмотрения отставки Степанова еще на этой неделе.

Пока это решение поддержали в «Голосе» и «Европейской солидарности». Стефанишина сообщила, что за отставку профильного министра голоса одновременно собирает и группа «За будущее».

Напомним, что Степанов сейчас находится на больничном, он заразился коронавирусом. Рада на этой неделе будет работать в пленарном зале только 17 ноября.