Тест на коронавірус. Фото:

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Загальнонаціональне тестування на коронавірус не планує проводити український уряд.

Хоч в Кабміні і детально вивчили словацький досвід тестування на COVID-19, такий варіант українська влада поки не розглядає. Проведення такого тестування вимагатиме введення надзвичайного стану, а це не підтримає український бізнес. Про це 17 листопада заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді.

Ми дивилися, як відбувалося це тестування із залученням армії, поліції, колосальних людських ресурсів і витрат, далі відбувалася жорстка ізоляція людей. Там фактично в умовах надзвичайного стану відбувалися заходи, для запровадження яких в Україні також потрібно буде вводити надзвичайний стан. Я не впевнений, що бізнес і люди отримають задоволення від цього, — заявив він.

Також очільник уряду відзначив, що у Словаччині проживає орієнтовно 5 млн людей і за кількістю це приблизно Київ та Київська область. За його словами, в України не вистачить ні сил, ні засобів для проведення тестування 40 млн осіб. Зазначив, що «це не тести на вагітність, це складний процес, і статистика складніша». Шмигаль наголосив, що в Італії під час пандемії проводили масові тестування, але це відбувалося в окремих містах, а не в масштабах цілої країни.

За словами глави Кабміну, в країні планують збільшити кількість тестувань на COVID-19 для певних груп населення. Уряд планує закупити 8 млн швидких тестів, а надходження 2 млн очікують вже найближчим часом.

Нагадаємо, Словаччина проводить масове тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 в рамках загальнонаціональної програми «Спільна відповідальність». Тестують всіх жителів старших за 10 років. Аналізи здали понад 3,6 млн жителів країни, хворими на коронавірус виявились понад 1% учасників тестування.