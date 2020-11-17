Ракета з українським двигуном провалила космічну місію. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n146609-raketa-z-ukrayinskym-dvygunom-provalyla-kosmichnu-misiu.html

Ракурс

Ракета Vega, яку виготовили за участі України, провалила місію запуску двох супутників.

Аварія сталася після запуску у Французькій Гвіані. Про це йдеться у повідомленні французької компанії Arianespace.

Зараз фахівці проводять аналіз даних телеметрії для встановлення причин невдачі місії.

Це вже друга серйозна поломка ракети Vega за два роки. Попереднього разу ракета вийшла з ладу у липні 2019 року під час запуску супутника для Об'єднаних Арабських Еміратів.

Через вісім хвилин після запуску місії Vega Flight VV17, після першого запалювання двигуна розгінного блоку Avum, було виявлено відхилення від траєкторії, що спричинило припинення місії, — йдеться у повідомленні.

Через провал місії втрачено два європейські супутники — іспанський SEOSAT-Ingenio та французький TARANIS.

На четвертому ступені Vega встановлений рідинний реактивний двигун РД-843, розроблений КБ «Південне». Його виробництвом займається підприємство «Південмаш» у Дніпрі.

Нагадаємо, що Firefly Aerospace, компанія українця Макса Полякова, що входить до складу Noosphere Ventures, назвала дату першого запуску легкої ракети-носія Alpha. Запуск ракети запланували на 22 грудня. Стартуватиме ракета із бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії.