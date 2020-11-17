Попереджати про нові карантинні обмеження забов’язали уряд

Верховна Рада. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n146612-poperedjaty-pro-novi-karantynni-obmejennya-zabov-yazaly-uryad.html

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Верховна Рада Україні підтримала проект постанови № 4320, який передбачає забов’язання Кабінету міністрів інформувати людей про карантин заздалегідь. За відповідне рішення проголосували 303 народних обранців.

Відтепер Кабмін має попередньо попередити населення про запровадження нових карантинних обмежень не пізніше ніж за сім календарних днів до початку їх запровадження. Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради сьогодні, 17 вересня.

Окрім того, проект постанови передбачає внесення до парламенту проєкту закону щодо державної підтримки та пільг населенню та бізнесу перед запровадженням карантинних обмежень.

Проект Постанови доповів народний депутат Ярослав Железняк. Його метою є дати можливість населенню та підприємцям підготуватися до можливого карантину, а державі — провести належну підготовку до нових обмежень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада не змогла скасувати постанову Кабміну про карантин вихідного дня. Для цього в парламенті 17 листопада зібрали всього 149 голосів з 226 необхідних.