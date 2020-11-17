Отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса провалили в Раде, фото — 112 Україна

https://racurs.ua/n146614-otsrochku-vvedeniya-kassovyh-apparatov-dlya-malogo-biznesa-provalili-v-rade.html

Ракурс

Нардепы не поддержали измененный законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП — физических лиц-предпринимателей — до 1 января 2022 года.

«За» такое решение было всего 17 нардепов, «против» — 228 народных депутатов.

Ранее сообщалось, что профильный парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики предложит нардепам консолидированный вариант законопроекта, в котором предлагается отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП, которые не находятся в так называемой группе риска.

Документ предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2−4 групп, за исключением «рисковых отраслей».

Глава финкомитета Даниил Гетманцев сообщал, что предыдущая редакция закона не получила поддержки, поскольку отсрочка была прописана для всех ФЛП. В доработанном проекте предлагали значительно смягчить ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упростить отчетность для программных РРО.

В начале ноября депутаты отказались поддержать отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП и отправили документ на доработку в профильный комитет.