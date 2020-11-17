Хакеры взломали сайт ОГА. Фото: ferra.ru

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Хакерская атака была зафиксирована на сайт Николаевской областной государственной администрации.

Во вторник, 17 ноября, пророссийские хакеры атаковали веб-страницу ведомства. Специалисты ОГА устраняют последствия действий киберпреступников. Также эксперты устанавливают лиц, причастных к несанкционированному вмешательству в работу официального веб-сайта. Об этом сообщила пресс-служба ОГА в Facebook.

По информации местных СМИ, хакеры разместили на сайте ведомства флаг самопровозглашенной Луганской народной республики и оставили насмешливое сообщение.

По состоянию на 15.00 веб-ресурс облгосадминистрации все еще не работает. При посещении сайта появляется ошибка «403 Forbidden».

Напомним, 10 ноября сообщалось, что сайт уполномоченного Верховной Рады по правам человека второй день подряд был заблокирован. Оказалось, что веб-страница омбудсмена не работала из-за хакерской атаки.