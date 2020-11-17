Сборную Украины отправили на карантин — матч со Швейцарией отменили

Украина-Швейцария. Фото: Football.ua

https://racurs.ua/n146616-sbornuu-ukrainy-otpravili-na-karantin-match-so-shveycariey-otmenili.html

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Матч Украина-Швейцария в Лиге Наций может не состояться в ранее объявленный срок. Главный врач города Люцерна отправил всю команду Андрея Шевченко на карантин. Принятие решения о целесообразности проведения встречи теперь лежит на УЕФА.

Положительные тесты на коронавирус обнаружили у сразу трех украинских футболистов. Об этом сообщает Швейцарская футбольная ассоциация в Twitter.

Официально начало матча между командами все еще запланировано на сегодня, 17 ноября, в 21.45. Украинская команда заявила о готовности проводить матч в составе более 13 игроков, согласно регламентным нормам.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус оставил сборную Украины еще без трех футболистов. Накануне решающего матча Лиги наций со Швейцарией в Люцерне Андрей Шевченко не может рассчитывать на полузащитника Руслана Малиновского, защитника Сергея Кривцова и нападающего Жуниора Мораеса. Также заразились вратарь Дмитрий Резник, защитник Эдуард Соболь и полузащитник Евгений Макаренко.