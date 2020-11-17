Карантином вихідного дня займуться в Конституційному суді, фото — Агрополіт

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Карантином вихідного дня займуться судді Конституційного суду України. В КСУ звернуться 45 народних депутатів із поданням про відповідність Основному Закону постанови Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

Фото клопотання та підписи нардепів, більшість яких зі «Слуги народу», оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат Олександр Дубінський.

Подання підтримали, наприклад, авторитетні члени фракції — Данило Гетманцев, Андрій Герус, Євген Шевченко, Сергій Бабак. Під поданням підписалася член депутатської групи «Довіра» Лариса Білозір та позафракційний Роман Іванісов.

Сьогодні в парламенті провалили голосування щодо вимоги до Кабміну помʼякшити карантин вихідного дня. Перед цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив причини запровадження такого карантину.

Він вважає, що якщо не запровадити нові обмеження, через три тижні доведеться повністю закривати країну на локдаун.

У вихідні, згідно з розпорядженням Кабміну, можуть працювати тільки аптеки, продуктові магазини, СТО, заправки, пошта і транспорт.