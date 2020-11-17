Мішель Обама розповіла, як передавала Білий дім Меланії Трамп

Мішель Обама розповіла, як допомогла дружині Трампа освоїтися в Білому домі. Фото: jetsetter.ua

https://racurs.ua/ua/n146617-mishel-obama-rozpovila-yak-dopomogla-drujyni-trampa-osvoyitysya-v-bilomu-domi.html

Ракурс

Мішель Обама, дружина екс-президента США Барака Обами розповіла, як допомогла Меланії Трамп облаштуватися в Білому домі після перемоги на виборах у 2016 році Дональда Трампа.

Попри розчарування результатами виборів, вони з чоловіком намагалися з повагою провести плавну передачу влади. Про це вона написала в Instagram.

Голоси були підраховані, і Дональд Трамп переміг. Так вирішив американський народ. І один з найбільших обов’язків президентства — слухати, коли він це робить. Тому ми з чоловіком проінструктували наш персонал зробити те саме, що Джордж і Лора Буші зробили для нас: з повагою провести плавну передачу влади — одну з ознак американської демократії, — пише Мішель.

За її словами, вони з Бараком Обамою запросили людей з команди Трампа і підготували для них детальні службові записки. Проте Мішель зазначає, що це їй далося дуже нелегко, адже Трамп поширював «расистську брехню» про її чоловіка. Вона каже, що не могла це пробачити, але заради країни змушена була відкинути свій гнів.

Тому я привітала Меланію Трамп в Білому домі і поговорила з нею про свій досвід, відповідаючи на всі питання, які у неї виникали — від підвищеної уваги, яка супроводжує роль першої леді, до того, як виховувати дітей в Білому домі, — написала вона.

Екс-перша леді вважає, що це було правильне рішення, тому що американська демократія набагато більша, ніж будь-чиє его, а президентське крісло не належить одній людині.

Мішель закликала лідерів країни поважати виборчий процес і провести плавну передачу влади.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Меланія Трамп хоче розлучитися з Дональдом Трампом після оголошення результатів виборів президента США.