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Ракурс
Венедіктова. Фото: Українська правда

Венедіктова переселилася з держдачі у будинок за 70 тис. грн на місяць — Bihus

17 лис 2020, 16:28
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Ірина Венедіктова, генеральний прокурор, переїхала у приватний будинок під Києвом. Її службовий кортеж та авто її чоловіка Дениса Колесника у дворі двоповерхового маєтку в Лісниках помітили журналісти.

Раніше цей дім здавався в оренду за 70 тис. грн на місяць. Про це повідомляє Bihus. info.

Дім генпрокурора. Фото: Bihus

Венедіктова з чоловіком переїхали в Лісники після скандальної історії з орендою держдачі на території комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами. Журналісти встановили, що державну резиденцію Венедіктова орендувала втричі дешевше від її повної вартості.

Дім генпрокурора. Фото: Bihus


На додаток, задля переїзду Венедіктової у червні 2020 року Кабмін видав постанову, яка дозволила генпрокурору поселитися в цьому маєтку. Раніше жити на держдачі могли лише президент, спікер Верховної Ради та глава уряду.

Вартість маєтку. Фото: Bihus

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що генпрокурор Ірина Венедіктова опинилася в центрі нового скандалу. Журналісти з’ясували, що її чоловік, топ-чиновник МВС, отримав 750 тис. грн, але вже за 10 днів поновився на посаді.

Джерело: Ракурс


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