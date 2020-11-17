ФОПи ламали паркан під Радою і обіцяли повернутися 4 грудня (ФОТО, ВІДЕО)

ФОПи ламали паркан під Радою і обіцяли повернутися 4 грудня / Фото: Прямий

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Сутички ФОПів та правоохоронців сталися у Києві під час акції протесту підприємців 17 листопада біля Верховної Ради. Свою версію подій під стінами парламенту розповіли у прес-службі столичної Нацполіції.

Учасники масових заходів почали ламати паркан, щоб пройти на охоронювану територію. Аби відновити правопорядок правоохоронці негайно втрутилися в ситуацію та відтіснили мітингувальників. У результаті виникли короткотривалі сутички. Наразі затриманих немає. Інформація про потерпілих уточнюється, — йдеться у повідомленні Нацполіції у Фейсбук.

Також підопічні Арсена Авакова пообіцяли дати правову оцінку діям кожного з учасників, які «вдалися до провокацій та вчинення правопорушень».

Сутички під Радою 17 листопада сталися після провалу законопроекту про відтермінування запровадження касових апаратів для підприємців на 1 січня 2022 року.

Поліцейські у межах своїх повноважень присікатимуть будь-які прояви порушення вимог чинного законодавства та притягуватимуть винних осіб до відповідальності, — додали у поліції.

Водночас ФОПи планують повернутися на Грушевського вже 4 грудня. Орієнтовно у цей день народні обранці пообіцяли підприємцям повернутися до розгляду питання щодо відтермінування запровадження касових апаратів на рік.