Перші заморозки завітали до Києва — безморозний період тривав 215 днів

https://racurs.ua/ua/n146628-pershi-zamorozky-zavitaly-do-kyieva-bezmoroznyy-period-tryvav-215-dniv.html

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Зима завітала до Києва 17 листопада. Сьогодні вперше цієї осені температура повітря знизилася до -3,4ºС.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

17 листопада у Києві температура повітря знизилася до -3,4ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 16 квітня — загалом 215 днів, — зазначили в обсерваторії.

Там нагадали, що середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі — 18 жовтня, а тривалість безморозного періоду складає 188 днів.

Як зазначають кліматологи, найкоротші безморозні періоди у Києві були у 1902 та 1945 роках — лише 144 дні, а найдовші — 223 дні у 2008 та 2013 роках.

Офіційний початок зими настане, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 °C у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 26 листопада.

Зауважимо, що увечері 17 листопада у Києві очікується мокрий сніг, який триватиме до ранку 18 листопада. Сніг йтиме за температури від +1°C до -2°C. Комунальні служби обробляють дороги і тротуари посипальними матеріалами, щоб не допустити ожеледиці.