Дату обмена пленными назвал советник в ТКГ

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Обмен пленными может состояться до конца 2020 года. На заседании Трехсторонней контактной группы украинская делегация предложила провести такой обмен до 24 декабря.

Об этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, политические советники уже ведут практическую работу по подготовке к саммиту «нормандской четверки» в 2020 году.

Политические советники, насколько мне известно, хотя это не моя парафия… Но мне это известно, договариваются об организации именно такой встречи. Там идет практическая работа, — сказал Арестович.

Он добавил, что в этом году «нормандский» саммит Киеву нужен для подведения итогов прошлогодних договоренностей и принятия новых решений на высшем уровне для урегулирования войны на Донбассе.

Напомним, 5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала «План совместных шагов» по деоккупации Донбасса. Глава делегации Леонид Кравчук раскрыл ключевые аспекты этого плана. Он заявил о намерениях в начале 2021 года завершить на Донбассе войну, вернуть контроль над границей с Россией и 31 марта 2021 года провести там местные выборы.

Также Кравчук отметил, что Украина в рамках закона об особом статусе Донбасса предложит создать в регионе свободную экономическую зону.