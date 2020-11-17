Вторую «Мрию» «поднял в небо» нардеп-слуга — в «Антонове» отрицают

https://racurs.ua/n146635-vtoruu-mriu-podnyal-v-nebo-nardep-sluga-v-antonove-otricaut.html

Ракурс

Ан-225 «Мрия», крупнейший грузовой самолет в мире, весной этого года в разгар первой волны пандемии коронавируса использовали для транспортировки медицинских средств и оборудования из Китая. Нардеп от «Слуги народа» Андрей Мотовиловец в ноябре заявил, что для апрельской доставки из Китая власть подняла в воздух еще один самолет Ан-225 «Мрия», который ранее «никогда не летал».

Об этом Мотовиловец заявил в интервью для издания «Бабель», которое решило проверить правдивость такой информации и обратилось за комментарием в госконцерн «Антонов». О полете второй «Мрии» нардеп рассказал, отвечая на вопрос о бизнес-грузе «Эпицентра». Тогда Ан-225 встречал лично президент Владимир Зеленский.

Чем там обусловлено появление Зеленского? У нас есть два самолета «Мрия»: один, который сейчас постоянно летает, и второй, который всегда стоял. И заказ «Эпицентра» позволил поднять «Мрию» номер два и полететь в Китай. В подтверждение того, что у нас есть авиастроение и самый большой самолет — символ Украины, — заявил тогда Мотовиловец.

В госпредприятии «Антонов» свою очередь сообщили, что в Украине есть только один летающий экземпляр самолета.

Но на предприятии сохранились агрегаты для построения второго экземпляра: фюзеляж, консоли крыла, хвостового оперения. В свое время активно обсуждалась возможность его достройки, но проект так и не был реализован, — пояснили в «Антонове».

Напомним, в апреле 2020 года, когда Зеленский встречал груз на аэродроме в Гостомеле, президент «Антонова» Александр Донец заявил, что достраивать второй самолет компания не будет — он себя не окупит.