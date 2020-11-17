Зимовники казаков с артефактами впервые за 30 лет нашли на Хортице — фото находки

https://racurs.ua/n146636-zimovniki-kazakov-s-artefaktami-vpervye-za-30-let-nashli-na-hortice-foto-nahodki.html

Ракурс

Зимовники казаков с артефактами впервые за 30 лет нашли археологи в Запорожье на острове Хортица. Поселение казаков исследователи обнаружили в Совутиной балке, его датируют 18 веком.

Национальный заповедник проводит исследования северо-западной части острова Хортица. Стремимся понять, как заселялся край, особенно в период казачества 16−18 века. По нашим данным, на Хортице было 17 зимовников. Последний обнаружили в 1993 году, — рассказывает заведующий отделом охраны памятников заповедника Дмитрий Кобалия, пишет «Укринформ».

По его словам, в этом году только сейчас удалось встретить объект.

Найденный объект имеет небольшие размеры — 2,5 на 2 м. В нем обнаружены остатки двух груб и несколько артефактов — шары-дробинки, обломки стеклянных бутылок, пряжка. Артефакты позволили датировать объект 18 веком.

Скорее всего, мы наткнулись на хозяйственную постройку — здесь или выжигали уголь, или селитру делали. Возможно это была полевая кухня. Она имела стены и две сводчатые печки в виде хлебных буханок. Это было надземное сооружение. Рядом должны быть и жилые постройки, — объясняет археолог.

По его словам, такие находки свидетельствуют о плотном заселении территории, поскольку зимовники — это хутора, где жили тысячи казаков. Они занимались рыбалкой, охотой, ремеслами, вели хозяйство. Это была экономическая основа Сечи.

Большинство казаков не жили на Запорожской Сечи. Там жили только профессиональные воины, которые занимались исключительно военными делами. Большинство казаков жили в зимовках и участвовали в походах. На основе таких зимовников формировались села и потом только появился Александровск (до 1921 года так называлось Запорожье). Мы должны думать о том, кем были наши предки, — добавил Кобалия.



Напомним, в ноябре археологическую находку, которой свыше 2500 лет, удалось отыскать учеными на острове Хортица. Экспедиция Национального заповедника «Хортица» нашла захоронение скифского воина.