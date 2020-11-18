Зеленский. Фото: Укринформ

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Владимир Зеленский, президент Украины, провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Глава МВФ и украинский лидер обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики, а также поговорили о траншах для Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



В ходе разговора Зеленский отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы сотрудничества с фондом stand-by. За это время было утверждено реформу таможни и налоговой службы, а Министерство финансов и Национальный банк работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены, — заявил президент.

Он добавил, что последовательно поддерживает независимость Национального банка и антикоррупционных органов. В МВФ напомнили о необходимости принятия сбалансированного бюджета на 2021, а также заявили о рисках решения Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

Зеленский заявил, что сейчас в Украине «как никогда» сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры.

Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что работа премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения и достичь хорошего прогресса. Она отметила и быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, а также добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.

Напомним, ранее мы сообщали, что кредит Международного валютного фонда в условиях длительного коронавирусного кризиса остается одним из источников пополнения государственной казны Украины. Украина выполняет все взятые на себя обязательства в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом stand-By, поэтому все запланированные на 2020 год транши МВФ будут получены до конца текущего года.