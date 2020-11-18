Гололед на дорогах ожидается в пяти областях (КАРТА)https://racurs.ua/n146638-gololed-na-dorogah-ojidaetsya-v-pyati-oblastyah-karta.htmlРакурс
Погода в Украине сегодня, 18 ноября, ожидается морозная и по-настоящему зимняя, из-за чего на дорогах прогнозируют гололед. Заморозки спровоцировали образование на верхнем слое дорожного покрытия ледяной корки.
О гололеде предупредила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидается гололедица и I уровень опасности. В столице также ожидается лед на дорогах, уровень опасности желтый. Ледяное покрытие продержится на дорогах до 19 ноября в восточных областях. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Дневная температура по Украине может колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Такие температурные колебания могут осложнить ситуацию на дорогах.
Напомним, ранее мы сообщали, что погоде 18 ноября будет без осадков. Лишь в северных и центральных областях ночью и утром местами пройдет небольшой мокрый снег.