Гололед. Фото: Ravenol

https://racurs.ua/n146638-gololed-na-dorogah-ojidaetsya-v-pyati-oblastyah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине сегодня, 18 ноября, ожидается морозная и по-настоящему зимняя, из-за чего на дорогах прогнозируют гололед. Заморозки спровоцировали образование на верхнем слое дорожного покрытия ледяной корки.

О гололеде предупредила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.



В Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях ожидается гололедица и I уровень опасности. В столице также ожидается лед на дорогах, уровень опасности желтый. Ледяное покрытие продержится на дорогах до 19 ноября в восточных областях. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Дневная температура по Украине может колебаться от 2° мороза до 3° тепла. Такие температурные колебания могут осложнить ситуацию на дорогах.

Напомним, ранее мы сообщали, что погоде 18 ноября будет без осадков. Лишь в северных и центральных областях ночью и утром местами пройдет небольшой мокрый снег.