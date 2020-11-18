Протест в Берлине. Фото: Michael Sohn, AP

https://racurs.ua/n146683-akciu-protivnikov-karantina-v-berline-razognali-iz-vodometov-video.html

Ракурс

Акция протеста против коронавирусного карантина в Берлине завершилась силовым разгоном.

У Бранденбургских ворот в центре города 18 ноября собралось до 10 тыс. демонстрантов. Поскольку протестующие не придерживались противоэпидемических правил и многие из них были без масок, то полицейские призвали их разойтись. На этот призыв митингующие не откликнулись, поэтому правоохранители объявили митинг завершенным. Об этом 18 ноября сообщает DW.

Затем силовики применили против протестующих водометы — их поливали водой при температуре воздуха 12° выше нуля. Также был применен слезоточивый газ. Демонстранты в ответ бросали в полицейских бутылки и пиротехнику.

Впоследствии берлинская полиция задержала в ходе акций протеста по меньшей мере 190 человек. В пресс-службе правоохранительного ведомства заявили, что двум задержанным суд изберет меру пресечения. В ходе разгона акции протеста пострадали девять правоохранителей.

По словам председателя профсоюза полиции ФРГ Йорга Радека, среди демонстрантов было много футбольных хулиганов и правых экстремистов, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции.

Напомним, 17 ноября во Франции состоялись масштабные митинги против законопроекта о запрете распространения фото с полицией, по которым правоохранителей возможно идентифицировать. В Париже акция переросла в беспорядки, полиция применила газ и водометы для разгона толпы.