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Ракурс
Протесты в Грузии. Фото: liga.ne

Протесты в Грузии — оппозиция выдвинула ультиматум властям, а митингующих разгоняют водометами (ВИДЕО)

8 ноя 2020, 21:21
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Протесты в Грузии против результатов парламентских выборов продолжаются уже несколько дней, но 8 ноября оппозиция выдвинула ультиматум властям и объявила бессрочный протест.

«Единое национальное движение» и другие оппозиционные партии объявили ультиматум с требованием до вечера уволить главу Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания. Кроме того, оппозиционеры требовали проведения новых парламентских выборов и освобождения политических заключенных. Об этом сообщает издание newsgeorgia.ge.

До определенного срока власть не выполнила эти требования, поэтому митингующие объявили бессрочную акцию и попытались прорваться к зданию ЦИК. Силовики для разгона демонстрантов применили водометы. В Тбилиси перебросили большое число патрульных полицейских и спецназ.


Напомним, выборы в Грузии завершились победой правящей партии. Оппозиционные политсилы Грузии после объявления предварительных итогов парламентских выборов заявили о «тотальной фальсификации».


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