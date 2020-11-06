Дело о подготовке к свержению власти открыли в Грузии после стрельбы на митинге

https://racurs.ua/n146171-delo-o-podgotovke-k-sverjeniu-vlasti-otkryli-v-gruzii-posle-strelby-na-mitinge.html

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Дело о подготовке к свержению власти возбудила Служба госбезопасности Грузии. Там сообщили, что расследование основывается на оперативной информации о конкретных лицах, которые в случае проигрыша на парламентских выборах планировали свергнуть власть силовым путем.

1 октября 2020 года в департаменте госбезопасности Службы госбезопасности началось расследование по факту свержения государственной власти. Преступление предусмотрено ч. 1 ст. 315 УК Грузии, пишет 6 ноября «Эхо Кавказа».

СГБ Грузии утверждает, что с целью захвата власти «были сформированы мобильные группы из числа экс-сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих».

Также сегодня стало известно о задержании 37-летнего жителя Тбилиси по подозрению в стрельбе на протестной акции оппозиции у резиденции лидера «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. В пятницу он произвел несколько выстрелов в сторону активистов оппозиционной партии, протестующих у бизнес-центра Иванишвили против результатов парламентских выборов 31 октября. Оппозиционные СМИ утверждают, что в направлении протестующих было произведено шесть выстрелов.

Напомним, ранее трое бывших руководителей Центральной избирательной комиссии Грузии призвали нынешнюю главу ЦИК уйти в отставку на фоне обвинений в фальсификации результатов выборов. Также оппозиционные партии, которые проходят в новый парламент, объявили бойкот и отказываются от мандатов в знак протеста против фальсификации выборов.