Справу про силове захоплення влади відкрили у Грузії після стрілянини на мітингу

https://racurs.ua/ua/n146171-spravu-pro-sylove-zahoplennya-vlady-vidkryly-u-gruziyi-pislya-strilyanyny-na-mityngu.html

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Справу про підготовку до повалення влади порушила Служба держбезпеки Грузії. Там повідомили, що розслідування ґрунтується на оперативній інформації щодо конкретних осіб, які в разі програшу на парламентських виборах планували «повалити владу силовим шляхом».

1 жовтня 2020 року в департаменті держбезпеки Служби держбезпеки почалося розслідування за фактом повалення державної влади, згідно ч. 1 ст. 315 КК Грузії, пише 6 листопада «Ехо Кавказу».

СДБ Грузії стверджує, що з метою захоплення влади «були сформовані мобільні групи з числа екс-співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців».

Також сьогодні стало відомо про затримання 37-річного жителя Тбілісі за підозрою у стрілянині на протестній акції опозиції біля резиденції лідера «Грузинської мрії», мільярдера Бідзіна Іванішвілі. У п’ятницю він зробив декілька пострілів у бік активістів опозиційної партії, які протестують під бізнес-центром Іванішвілі проти результатів парламентських виборів 31 жовтня. Опозиційні ЗМІ стверджують, що в напрямку протестувальних випустили шість куль.

Нагадаємо, раніше троє колишніх очільників Центральної виборчої комісії Грузії закликали нинішню главу ЦВК піти у відставку на тлі звинувачень у фальсифікації результатів виборів. Також опозиційні партії, які проходять до нового парламенту, оголосили бойкот і відмовляються від мандатів на знак протесту проти фальсифікації виборів.