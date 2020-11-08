Протести в Грузії. Фото: liga.ne

https://racurs.ua/ua/n146224-protesty-v-gruziyi-opozyciya-vysunula-ultymatum-vladi-a-mitynguvalnykiv-rozganyaut-vodometamy.html

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Протести у Грузії проти результатів парламентських виборів тривають вже кілька днів, але 8 листопада опозиція висунула ультиматум владі і оголосила безстроковий протест.

«Єдиний національний рух» та інші опозиційні партії оголосили ультиматум з вимогою до вечора звільнити голову Центральної виборчої комісії Тамар Жванія. Крім того, опозиціонери вимагали проведення нових парламентських виборів та звільнення політичних в’язнів. Про це повідомляє видання newsgeorgia.ge.

До визначеного терміну влада не виконала ці вимоги, тому мітингувальники оголосили безстрокову акцію й спробували прорватися до будівлі ЦВК. Силовики для розгону демонстрантів застосували водомети. У Тбілісі перекинули велике число патрульних поліцейських та спецназ.

Нагадаємо, вибори у Грузії завершилися перемогою правлячої партії. Опозиційні політсили Грузії після оголошення попередніх підсумків парламентських виборів заявили про «тотальну фальсифікацію».