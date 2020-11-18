Взятку за смягчение условий содержания требовал чиновник. Фото: zemlyaivolya.net

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили заместителя руководителя Менской исправительной колонии № 91 за получение взятки.

Он требовал и получил от осужденного 23 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР задержали чиновника исправительной колонии во время получения второй части взятки в сумме 15 тыс. грн. За эти средства он должен был смягчить условия содержания осужденного.

Ранее правоохранители задокументировали получение первой части взятки, после чего осужденному объявили поощрение.

Следователи ГБР в Киеве сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Менская колония — единственное в Украине учреждение, в котором отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что следователи ГБР разоблачили руководителя одного из областных управлений Укртрансбезопасности за получение систематических взяток. Он требовал от перевозчиков ежемесячное вознаграждение в сумме от 20 до 100 тыс. грн.