Посадовець колонії для екс-правоохоронців вимагав хабар. Фото: zemlyaivolya.net

https://racurs.ua/ua/n146681-posadovec-koloniyi-dlya-eks-pravoohoronciv-vymagav-habar-u-zasudjenogo-foto-video.html

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили заступника керівника Менської виправної колонії № 91 на хабарі.

Він вимагав та одержав від засудженого 23 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Слідчі ДБР затримали посадовця виправної колонії під час одержання другої частини хабара у сумі 15 тис. грн. За ці гроші він мав пом’якшити умови тримання засудженого.

Раніше правоохоронці задокументували одержання першої частини хабара посадовцем виправної колонії, після чого засудженому оголосили заохочення.

Детективи ДБР у Києві повідомили посадовцю колонії про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Менська колонія — єдина в України установа, у якій відбувають покарання колишні працівники правоохоронних органів.

Нагадаємо, слідчі ДБР викрили керівника одного з обласних управлінь Укртрансбезпеки за отриманням систематичних хабарів. Він вимагав від перевізників щомісячну винагороду у сумі від 20 тис. грн до 100 тис. грн.