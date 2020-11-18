Зеленський попрацює миротворцем у конфлікті ФОПів з Радою

Володимир Зеленський, фото: «РБК-Україна»

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Володимир Зеленський, президент України, вирішив частково взяти на себе модерацію питання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Для цього Зеленський екстрено вирішив провести відповідну селекторну нараду й отримати коментарі від усіх зацікавлених сторін. Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про це в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

За словами Подоляка, у Зеленського вважають, що конфлікт довкола цього питання затягнувся і «явно переходить зі сфери економічного діалогу в сферу чистої спекулятивної політики».

Парламент, на нашу думку, повинен знайти рішення, яке врахує інтереси і держави, і всіх платників податків, і тих підприємців, які протестують, вимагаючи відстрочки застосування норм щодо реєстраторів розрахункових операцій, — наголосив він.

Подоляк додав, що модерацією цієї теми займається очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

На мою думку, це єдино можливий формат на сьогодні, який дозволить отримати відповіді і рішення, — зазначив радник очільника Офісу президента.



Верховна Рада вчора, 17 листопада, не підтримала законопроект № 4313-д про відстрочку касових апаратів для ФОП.

Нагадаємо, у Києві біля будівлі парламенту 17 листопада відбувалася акція підприємців «Право на працю!», учасники якої вимагали скасувати карантинні обмеження для малого бізнесу та ухвалити законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Під час цієї акції виникли сутички між підприємцями та поліцією.