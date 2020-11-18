Зеленский поработает миротворцем в конфликте ФЛП с Радой

Владимир Зеленский, фото: «РБК-Украина»

https://racurs.ua/n146682-zelenskiy-porabotaet-mirotvorcem-v-konflikte-flp-s-radoy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, решил частично взять на себя модерацию вопрос кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Для этого Зеленский экстренно решил провести соответствующее селекторное совещание и получить комментарии от всех заинтересованных сторон. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

По словам Подоляка, у Зеленского считают, что конфликт вокруг этого вопроса затянулся и «явно переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики».

Парламент, по нашему мнению, должен найти решение, которое учтёт интересы и государства, и всех налогоплательщиков, и тех предпринимателей, которые протестуют, требуя отсрочки применения норм по регистраторам расчетных операций, — подчеркнул он.

Подоляк добавил, что модерацией этой темы занимается глава Офиса президента Андрей Ермак.

На мой взгляд, это единственно возможный формат на сегодня, который позволит получить ответы и решения, — отметил советник главы Офиса президента.



Верховная Рада вчера, 17 ноября, не поддержала законопроект № 4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП.

Напомним, в Киеве возле здания парламента 17 ноября проходила акция предпринимателей «Право на труд», участники которой требовали отменить карантин для малого бизнеса и принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения. Во время этой акции возникли столкновения между предпринимателями и полицией.