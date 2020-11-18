2 млн долл. заработал гробовщик в Индонезии — близ его дома упал метеорит

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2 млн долл. заработал гробовщик в Индонезии на метеорите — небесное тело упало на землю в провинции Северная Суматра возле дома местного гробовщика Джошуа Хутагалунга.

33-летний мужчина в это время мастерил у своего дома новый гроб. Метеорит пробил крышу его дома, пишет Metro.

Камень вонзился в землю на 15 см и был еще горячим, когда Джошуа вытащил его оттуда.

Вес метеорита составил 2,2 кг, а возраст — около 4,5 млрд нет. Небесное тело классифицировали как редкий тип метеоритов. Поэтому индонезиец продал камень коллекционеру из США почти за 1,9 млн долл.

Эти деньги позволили отцу трех сыновей бросить работу и выстроить новую церковь у себя в деревне. Он также считает метеорит знаком с небес. Джошуа давно мечтает о дочери и уверен, что теперь у них с женой родится девочка.