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800 млн долл. потеряли трейдеры на рекордном подорожании биткоина, фото — РБК

800 млн долл. потеряли трейдеры на рекордном подорожании биткоина (ИНФОГРАФИКА)

18 ноя 2020, 16:44
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Рекордный скачок цены биткоина, который с начала 2020 года вырос в цене почти вдвое, вызвал потери трейдеров на 800 млн долл.

За минувшие сутки на рынке криптовалюты были ликвидированы позиции трейдеров на 793 млн. долл., свидетельствуют данные bybt.com.

Биткоин снова вернулся к рекордному максимуму — впервые с декабря 2017 года, когда его стоимость достигала почти 20 тыс. долл. 18 ноября его курс подскочил на 4,8% и составил 18,48 тыс. долл., сообщает Bloomberg. Впоследствии курс просел к отметке 17,8 тыс.

На это обратили внимание на Уолл-стрит — фонды и знаменитости предпочитают вернуться к спекуляциям на бешеном росте биткоина, цена которого увеличилась вдвое с начала года.

В этом году биткоин взяли в оборот мейнстримные финансовые игроки, в частности летом одна из крупнейших холдинговых компаний мира Fidelity Investments запустила фонд для этой криптовалюты. Отдельные финансисты начали конвертировать биткоин несмотря на вероятную инфляцию.

Динамика курса биткоина, данные — coinmarketcap

При большом росте цен на бирже начинают принудительно закрывать контракты тех, кто играл на понижение. Это стандартный механизм бирж — чтобы не потерять деньги, они ликвидируют короткие позиции клиентов и забирают оставленные в залог средства себе. Больше всего позиций было закрыто на криптобирже Binance — на 285 млн. долл.

На втором месте площадка Huobi с 198 млн долл., третью позицию занимает OKEx с 107 млн. долл. Лидером по количеству потерь стал биткоин, на сделках с ним трейдеры потеряли почти 600 млн. долл.

Вне криптовалютного мира инвесторы берут паузу после рекордных показателей акций на фондовых рынках, вызванных новостями об успешном тестировании вакцин. Однако до готовности и распространения вакцин еще далеко, а случаи коронавируса в США и Европе учащаются, что делает рыночные успехи хрупкими.


Во время пандемии коронавируса несколько изменились предпочтения инвесторов, которые не доверяют официальной валюте и ищут альтернативные активы. За это время много денег вложили в золото, которое преодолело историческую отметку цены, а также в биткоин, чей курс тоже заметно вырос.

Напомним, в начале сентября биткоин дешевел с 12 тыс. до 10 тыс. Затем курс начал расти и до 6 ноября увеличился на 60% — до 15,8 тыс., установив на этом уровне двухлетний максимум.


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