800 млн долл. потеряли трейдеры на рекордном подорожании биткоина, фото — РБК

https://racurs.ua/n146679-800-mln-doll-poteryali-treydery-na-rekordnom-podorojanii-bitkoina-infografika.html

Ракурс

Рекордный скачок цены биткоина, который с начала 2020 года вырос в цене почти вдвое, вызвал потери трейдеров на 800 млн долл.

За минувшие сутки на рынке криптовалюты были ликвидированы позиции трейдеров на 793 млн. долл., свидетельствуют данные bybt.com.

Биткоин снова вернулся к рекордному максимуму — впервые с декабря 2017 года, когда его стоимость достигала почти 20 тыс. долл. 18 ноября его курс подскочил на 4,8% и составил 18,48 тыс. долл., сообщает Bloomberg. Впоследствии курс просел к отметке 17,8 тыс.

На это обратили внимание на Уолл-стрит — фонды и знаменитости предпочитают вернуться к спекуляциям на бешеном росте биткоина, цена которого увеличилась вдвое с начала года.

В этом году биткоин взяли в оборот мейнстримные финансовые игроки, в частности летом одна из крупнейших холдинговых компаний мира Fidelity Investments запустила фонд для этой криптовалюты. Отдельные финансисты начали конвертировать биткоин несмотря на вероятную инфляцию.

При большом росте цен на бирже начинают принудительно закрывать контракты тех, кто играл на понижение. Это стандартный механизм бирж — чтобы не потерять деньги, они ликвидируют короткие позиции клиентов и забирают оставленные в залог средства себе. Больше всего позиций было закрыто на криптобирже Binance — на 285 млн. долл.

На втором месте площадка Huobi с 198 млн долл., третью позицию занимает OKEx с 107 млн. долл. Лидером по количеству потерь стал биткоин, на сделках с ним трейдеры потеряли почти 600 млн. долл.

Вне криптовалютного мира инвесторы берут паузу после рекордных показателей акций на фондовых рынках, вызванных новостями об успешном тестировании вакцин. Однако до готовности и распространения вакцин еще далеко, а случаи коронавируса в США и Европе учащаются, что делает рыночные успехи хрупкими.

Во время пандемии коронавируса несколько изменились предпочтения инвесторов, которые не доверяют официальной валюте и ищут альтернативные активы. За это время много денег вложили в золото, которое преодолело историческую отметку цены, а также в биткоин, чей курс тоже заметно вырос.

Напомним, в начале сентября биткоин дешевел с 12 тыс. до 10 тыс. Затем курс начал расти и до 6 ноября увеличился на 60% — до 15,8 тыс., установив на этом уровне двухлетний максимум.