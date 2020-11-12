Курс Bitcoin побил рекорд двухлетней давности. Фото: psm7.com

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Ракурс

Курс криптовалюты Bitcoin (биткоин) вырос до рекордной отметки и обновил максимум за два года.

Среднерыночная стоимость этой цифровой валюты 12 ноября превысила отметку в 16 тыс. долл. Сегодня утром Bitcoin торговался на уровне 16 тыс. 115 долл. Таким образом впервые с января 2018 года стоимость криптовалюты достигла такой отметки. Тогда биткоин торговался в 16 тыс. 150 долл. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Эксперты считают, что подорожание главной цифровой валюты до рекордной отметки произошло на фоне роста доли криптовалюты на рынке. В начале сентября она была на уровне 56%, а сейчас превысила 61%. Аналитики не исключают, что к росту цифровой валюты мог привести и выход на рынок институциональных инвесторов и сокращение предложения криптовалюты на рынке.

Как известно, абсолютный рекорд цены первой криптовалюты был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда стоимость биткоина составляла 20 тыс. 89 долл.

Напомним, 31 октября 2020 года курс Bitcoin побил новый рекорд, поскольку цифровая валюта выросла примерно на 5%. В тот день стоимость биткоина превысила отметку в 14 тыс. долл. и побила курс января 2018 года.