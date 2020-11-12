Курс Bitcoin побив рекорд дворічної давнини. Фото: psm7.com

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Ракурс

Курс криптовалюти Bitcoin (біткоїн) зріс до рекордної позначки й оновив максимум за два роки.

Середньоринкова вартість цієї цифрової валюти 12 листопада перевищила позначку в 16 тис. дол. Сьогодні вранці Bitcoin торгувався на рівні 16 тис. 115 дол. Таким чином вперше з січня 2018 року вартість криптовалюти досягла такої позначки. Тоді біткоїн торгувався в 16 тис. 150 дол. Про це свідчать дані біржі CoinMarketCap.

Експерти вважають, що подорожчання головної цифрової валюти до рекордної позначки відбулося на тлі зростання частки криптовалюти на ринку. На початку вересня вона була на рівні 56%, а зараз перевищила 61%. Аналітики не виключають, що до зростання цифрової валюти могло призвести й вихід на ринок інституційних інвесторів й скорочення пропозиції криптовалюти на ринку.

Як відомо, абсолютний рекорд ціни першої криптовалюта був зафіксований 17 грудня 2017 року, коли вартість біткоїна становила 20 тис. 89 дол.

Нагадаємо, 31 жовтня 2020 року курс Bitcoin побив новий рекорд, оскільки цифрова валюта виросла приблизно на 5%. Того дня вартість біткоїна перевищила позначку в 14 тис. дол., і побила курс січня 2018 року.