Биткоин установил новый рекорд, подорожала и монета Мелании Трамп

Біткоїн уранці 20 січня встановив новий рекорд — 109 тис. дол. за монету. Це сталося напередодні інавгурації Дональда Трампа, яка має відбутися цього ж дня.

Після цього біткоїн пішов на корекцію і на 9.46 торгується на рівні 108 тис. дол., свідчать дані сайту CoinMarketCap.

Крім того, мемкоїн дружини обраного президента США Дональда Трампа Меланії також різко зріс у ціні. Меланія Трамп оголосила про запуск своєї криптовалюти 19 січня — наступного дня після того, як її чоловік випустив свій мемкоїн $ TRUMP.

За першу годину монета $MELANIA зросла на більш ніж 24000%, досягнувши пікової вартості 13 доларів, але потім знизилася. На цьому тлі монета Дональда Трампа обвалилася більш ніж на 40% до 38 доларів, але потім відновила зростання.

5 грудня біткоїн піднявся вище позначки 100 тис. дол., встановивши новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти. У день виборів криптовалюти торгувалася на рівні 69 тис., але після підтвердження перемоги Трампа зросла до 75 тис. дол.