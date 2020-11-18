800 млн дол. втратили трейдери на рекордному подорожчанні біткоїна, фото — РБК

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Рекордний стрибок ціни біткоїна, який з початку 2020 року зріс в ціні майже удвічі, спричинив втрати трейдерів на 800 млн дол.

За минулу добу на ринку криптовалют були ліквідовані позиції трейдерів на 793 млн. дол., свідчать дані bybt.com.

Біткоїн знову повернувся до рекордного максимуму — вперше з грудня 2017 року, коли його вартість сягала майже 20 тис. дол. 18 листопада його курс підстрибнув на 4,8% і склав 18,48 тис. дол., повідомляє Bloomberg. Згодом курс просів до позначки 17,8 тис.

На це звернули увагу на Волл-стріт — фонди та знаменитості воліють повернутися до спекуляцій на шаленому рості біткоїна, ціна якого збільшилась удвічі з початку року. Цього року біткоїн взяли в оборот мейнстрімні фінансові гравці, зокрема влітку одна з найбільших холдингових компаній світу Fidelity Investments запустила фонд для цієї криптовалюти. Окремі фінансисти почали конвертувати біткоїн попри ймовірну інфляцію.

При великому зростанні ціни біржі починають примусово закривати контракти тих, хто грав на зниження. Це стандартний механізм бірж — щоб не втратити гроші, вони ліквідують короткі позиції клієнтів і забирають залишені під заставу кошти собі. Найбільше позицій було закрито на криптобіржі Binance — на 285 млн. дол.

На другому місці майданчик Huobi з 198 млн дол., третю позицію займає OKEx з 107 млн. дол. Лідером за кількістю втрат став біткоїн, на угодах з ним трейдери втратили майже 600 млн. дол.

Поза межами криптовалютного світу інвестори беруть паузу після рекордних показників акцій на фондових ринках, викликаних новинами про успішне тестування вакцин. Проте до готовності й розповсюдження вакцин ще далеко, а випадки коронавірусу в США та Європі частішають, що робить ринкові успіхи крихкими.

Під час пандемії коронавірусу дещо змінилися вподобання інвесторів, які не довіряють офіційній валюті та шукають альтернативні активи. За цей час багато грошей вклали в золото, яке подолало історичну позначку ціни, а також у біткоїн, чий курс теж помітно виріс

Нагадаємо, на початку вересня біткоїн дешевшав з 12 тис. до 10 тис. Потім курс почав рости і до 6 листопада збільшився на 60%, до 15,8 тис., встановивши на цьому рівні дворічний максимум.