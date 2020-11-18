2 млн дол. заробив трунар в Індонезії — біля нього впав метеорит

https://racurs.ua/ua/n146680-2-mln-dol-zarobyv-trunar-v-indoneziyi-bilya-nogo-vpav-meteoryt-foto-video.html

Ракурс

2 млн дол. заробив трунар в Індонезії на метеориті — небесне тіло впало на землю в провінції Північна Суматра поблизу будинку місцевого трунаря Джошуа Хутагалунга.

33-річний чоловік у цей час майстрував біля свого будинку нову труну. Метеорит пробив дах його будинку, пише Metro.

Камінь занурився в землю на 15 см і був ще гарячим, коли Джошуа витягнув його звідти.

Вага метеорита становила 2,2 кг, а вік — близько 4,5 млрд років. Небесне тіло класифікували як рідкісний тип метеоритів. Тому індонезійцю вдалося продати камінь колекціонеру зі США за майже 1,9 млн дол.

Ці гроші дозволили батькові трьох синів кинути роботу і вибудувати нову церкву у себе в селі. Він також вважає метеорит знаком з небес. Джошуа давно мріє про доньку і впевнений, що тепер у них з дружиною народиться дівчинка.