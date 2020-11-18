Принц Гарри впервые появился на публике без Меган Маркл

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Ракурс

Принц Гарри впервые появился на публике в калифорнийском городке Коптон без своей жены, актрисы Меган Маркл. Британец принял участие в благотворительном мероприятии для американских военных, которое организовал фонд WFEF.

36-летний принц в США раздавал свежие фрукты и продукты ветеранам и их семьям, оказавшимся в трудном положении из-за пандемии COVID-19. Гарри стал волонтером этого мероприятия, пишет Daily Mail.

Событие состоялось недалеко от помещения матери Меган Маркл Дории в районе Вьюз Парк-Виндзор-Хиллз в Лос-Анджелесе.

Недавно пара попала в скандал после публикации фото с посещения кладбища в День памяти погибших в Первой мировой войне, который СМИ назвали неудачным пиар-ходом. В это время в Британии члены Королевской семьи отдавали дань памяти жертвам Первой мировой войны. Участие в церемонии в Вестминстерском аббатстве принимала королева Елизавета II, Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие. Однако принц Гарри и Меган Маркл неожиданно также появились на публике на Национальном кладбище в Лос-Анджелесе, куда внук королевы принес венок и цветы.

Напомним, после переезда из Британии первые месяцы звездная пара провела в Канаде, но вскоре перебралась в Лос-Анджелес, где поселилась в роскошном имении. Впоследствии супруги приобрели собственный дом.