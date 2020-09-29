Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Известия

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Ракурс

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, члены королевской семьи Великобритании, решили не выставлять свою личную жизнь на показ и наотрез отказались от участия в съемках реалити-шоу для Netflix, контракт с которым подписали в сентябре этого года.

По словам представителя супругов, Гарри и Меган, несмотря на сообщения таблоидных СМИ, не намерены участвовать в каких-либо реалити-шоу. Об этом сообщает издание Sky news.

Пресс-секретарь супругов отметил, что в сентябре этого года пара подписала соглашение о производстве художественных и документальных фильмов, а также разного рода шоу для Netflix, ориентировочной стоимостью 100 млн фунтов. Речь шла о съемках шоу, посвященных филантропии пары и их новой жизни в США. Следить за парой должны были ежедневно в течение четырех месяцев. Однако планировали ли устанавливать камеры непосредственно в их доме в Монтесито, штат Калифорния — не указывается.

Поэтому пресс-секретарь отметил, что сейчас в стадии разработки находятся два проекта для Netflix — документальный фильм о природе и анимационный сериал. Принц Гарри с женой Меган участвовать в них не будут.

Как сообщал «Ракурс» ранее, британский принц Гарри и его жена Меган подписали долгосрочный контракт с американской медиа-компанией Netflix. Они создали продюсерскую компанию, которая будет выдавать документальные фильмы и сериалы, а также художественные фильмы и детские программы.