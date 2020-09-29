Гаррі і Меган Маркл. Фото: Известия

https://racurs.ua/ua/n144463-chy-zapustyat-prync-garri-i-megan-markl-realiti-shou-pro-svoie-jyttya-povidomyly-zmi.html

Ракурс

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, члени королівської родини Великої Британії, вирішили не виставляти своє особисте життя на показ та навідріз відмовилися від участі у зйомках реаліті-шоу для Netflix, контракт із яким підписали у вересні цього року.

Зі слів представника подружжя, Гаррі та Меган попри усі повідомлення таблоїдних ЗМІ не мають наміру брати участь у будь-яких реаліті-шоу. Про це повідомляє видання Sky news.

Прес-секретар подружжя зазначив, що у вересні цього року пара підписала угоду про виробництво художніх та документальних фільмів, а також різного роду шоу для Netflix, орієнтовною вартістю 100 млн фунтів. Йшлося про зйомки шоу, присвяченого філантропії пари та їхньому новому життю в США. Стежити за парою мали щоденно упродовж чотирьох місяців. Однак чи планували встановлювати камери безпосередньо у їхньому будинку у Монтесіто, штат Каліфорнія — не зазначається.

Відтак прес-секретар наголосив, що наразі в стадії розробки перебувають два проекти для Netflix — документальний фільм про природу та анімаційний серіал. Принц Гаррі з дружиною Меган участі у них не братимуть.

Як повідомляв «Ракурс» раніше, британський принц Гаррі та його дружина Меган підписали довготривалий контракт із американською медіа-компанією Netflix. Вони створили продюсерську компанію, яка вироблятиме документальні фільми та серіали, а також художні фільми та дитячі програми.