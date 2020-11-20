Елизавета II опубликовала уникальное свадебное фото 1947 года

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп. Фото: ТСН

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Ракурс

Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп опубликовали свою свадебную фотографию, которая была сделана 73 года назад.

Они поженились 20 ноября 1947 года, когда принцессе Елизавете был 21 год, а Филипп Маунтбеттен был в звании лейтенанта. Сейчас британской королеве 94 года, а герцогу Эдинбургскому — 99 лет. Уже в 2020 году к годовщине своей свадьбы королевская чета сделало новую фотографию. Об этом сообщается на странице theroyalfamily в Instagram.

На новом фото королева и герцог рассматривают открытку, подаренную правнуками — детьми герцога и герцогини Кембриджских. На фотоснимке Елизавета II и Филипп держат в руках открытку, сделанную принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Ее обложка украшена цифрой 73. На столе перед ними лежат другие поздравительные открытки.

Герцога и королеву сфотографировали в Виндзорском замке, где королевская чета находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что 94-летняя королева Елизавета II уехала из Виндзора на свидание к 99-летнему мужу принца Филиппа.