50 больных и четверо умерших — вспышка COVID-19 в гериатрическом пансионате Луцка

https://racurs.ua/n146772-50-bolnyh-i-chetvero-umershih-vspyshka-covid-19-v-geriatricheskom-pansionate-lucka.html

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Вспышка коронавируса зафиксирована в Луцке. В местном гериатрическом пансионате обнаружили 50 случаев коронавирусной инфекции.

Заболели 39 подопечных пансионата и 11 работников заведения, сообщила заместитель директора Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Надежда Костырко во время брифинга 20 ноября.

На COVID-19 протестировали 75 жителей и 28 сотрудников дома престарелых.

В заведении провели медицинскую сортировку больных. Для них выделили отдельный этаж, который изолировали и обеспечили меднаблюдением.

Поскольку это лица пожилого возраста, четыре человека умерли, — сообщила Костырко.



Большинство больных лечатся амбулаторно, двое госпитализированы в областную инфекционную больницу.

В Луцке за две недели количество больных коронавирусом выросло вдвое. Если в октябре на Волыни фиксировали не более 200 больных ежедневно, то в течение двух последних дней их не менее 500. В настоящее время в области болеет COVID-19 6,8 тыс. человек.