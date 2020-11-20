50 хворих і четверо померлих — спалах COVID-19 в геріатричному пансіонаті Луцька, фото — Суспільне

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Спалах коронавірусу стався у Луцьку. У місцевому геріатричному пансіонаті виявили 50 випадків коронавірусної інфекції.

Захворіли 39 підопічних пансіонату та 11 працівників закладу, повідомила заступник директора Волинського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Надія Костирка під час брифінгу 20 листопада.

На COVID-19 протестували 75 мешканців та 28 працівників будинку для літніх людей.

У закладі провели медичне сортування хворих. Для хворих виділили окремий поверх, який ізолювали і забезпечили медспостереженням.

Оскільки це особи похилого віку, четверо людей померли, — повідомила Костирко.



Більшість хворих лікуються амбулаторно, двоє госпіталізовані в обласну інфекційну лікарню.

У Луцьку за два тижні кількість хворих на коронавірус зросла вдвічі. Якщо у жовтні на Волині фіксували трохи більше 200 хворих щодня, то впродовж двох останніх днів їх не менше 500. Наразі в області хворіє на COVID-19 6,8 тис. осіб.