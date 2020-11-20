Виробник назвав ціну ще однієї вакцини від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу Johnson&Johnson буде дешевшою від конкурентів. Фото: life.pravda.com.ua

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Вакцина від коронавірусу, яку розробила фармацевтична компанія Janssen, що належить американській корпорації Johnson&Johnson, може бути готова у 2021 році.

У компанії кажуть, що ціна препарату складе орієнтовно 10 дол. Про це повідомляє агентство EFE.

Хоакін Дуат, заступник голови виконавчого комітету Johnson&Johnson нещодавно заявив, що вакцина від COVID-19 буде готовою до масового використання протягом наступних шести місяців.

Ми будемо прагнути гарантувати доступ до вакцини на всіх територіях, ціна не буде більше ніж 10 дол. за вакцину, — розповів він.

Раніше Іспанське агентство з контролю за лікарськими засобами та медичними виробами дозволило проведення третього етапу клінічних випробувань вакцини Johnson&Johnson. На цьому етапі вакцину випробують на 60 тис. добровольців. Окрім Іспанії препарат мають випробувати у восьми країнах.

У компанії Johnson&Johnson планують виготовити понад 1 млрд доз вакцин від COVID-19 до кінця 2021 року.

Нагадаємо, американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від коронавірусної хвороби COVID-19, за попередніми даними, становить 94,5%. Раніше про подібні результати звітувала компанія Pfizer.

Крім того, вакцина, розроблена британською компанією AstraZeneca, успішно пройшла другу фазу клінічних випробувань. Випробування препарату AZD1222 проводилися не тільки за участю молодих добровольців, а й літніх жителів Великої Британії.