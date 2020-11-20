Захід озвучив Зеленському позицію щодо кризи в КСУ. Фото: yurfact.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146766-zahid-ozvuchyv-zelenskomu-pozyciu-schodo-kryzy-v-ksu.html

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Посли країн «Великої сімки» G7 закликали президента Володимира Зеленського до забезпечення чесного і прозорого відбору суддів Конституційного суду України.

У четвер, 19 листопада, дипломати провели відеозустріч із Зеленським, де підтвердили необхідність працювати у тому напрямку, щоб подолати негативні наслідки рішень КСУ та уникнути зупинення антикорупційних реформ. Про це 20 листопада повідомляється на сторінці G7AmbReformUA у Twitter.

Також наголошується, що «обидві сторони зійшлися на необхідності забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КСУ».

Посли «Великої сімки» наголосили, проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу — це «історична можливість».

Як відомо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційними положення антикорупційного законодавства. Це спричинило низку скандалів та вилилось у конституційну кризу. Рішення Конституційного суду критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв західним партнерам, що діяльності Національного антикорупційного бюро нічого не загрожуватиме. Глава держави гарантував Заходу, що після 16 грудня директор НАБУ Артем Ситник залишатиметься на посаді.