Зеленський пообіцяв Заходу зберегти Ситника в НАБУ. Фото: kor.ill.in.ua

https://racurs.ua/ua/n146739-zelenskyy-poobicyav-zahodu-zberegty-sytnyka-v-nabu.html

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Володимир Зеленський, президент України, пообіцяв західним партнерам, що діяльності Національного антикорупційного бюро нічого не загрожуватиме.

Відповідну обіцянку глава держави озвучив під час відеозустрічі з послами країн G7 та Європейського Союзу. Сторони обговорили питання виходу з кризи, яку спричинив своїми останніми рішеннями КСУ. Президент наголосив, що категорично не сприймає останні рішення Конституційного суду. Про це 19 листопада повідомив Офіс президента.

Зеленський наголосив, що визнання неконституційними окремих положень закону «Про Національне антикорупційне бюро України» наразі не створює жодних загроз, що можуть вплинути на легітимність і незалежність як НАБУ, так і його чинного директора.

Ми гарантуємо, що після 16 грудня директор НАБУ залишатиметься на посаді, — заявив глава держави.



Глава НАБУ Артем Ситник, який теж брав участь у відеозустрічі зазначив, що повністю погоджується з позицією Зеленського та Банкової щодо відсутності чинників, які критично впливають на роботу органу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою заявив, що підтримує незалежність Національного банку та антикорупційних органів.