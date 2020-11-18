Умову для надання траншу назвали в МВФ після розмови із Зеленським

https://racurs.ua/ua/n146659-umovu-dlya-nadannya-transhu-nazvaly-v-mvf-pislya-rozmovy-iz-zelenskym.html

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Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ), 18 листопада прокоментувала свою розмову із президентом Володимиром Зеленським. За її підсумками очільниця МВФ заявила про необхідність «повного узгодження дій».

Конструктивна телефонна розмова з президентом Зеленським щодо реалізації програми МВФ, незалежності центрального банку і зусиль у боротьбі з корупцією. Повне узгодження дій повинно передувати перегляду програми, — написала Георгієва в своєму Twitter.

Раніше в Офісі президента України заявили, що сторони обговорили «важливість ухвалення збалансованого бюджету на 2021 рік, а також ризики нещодавнього рішення Конституційного суду про скасування частини положень антикорупційного законодавства».

Зеленський також запевнив Георгієву, що Україна перезапустила роботу комісії з питань правової реформи за участю міжнародних експертів «для розробки комплексних законопроектів щодо судової реформи». Глава держави переконаний, що Київ «підтримує незалежність Нацбанку» і виконав «усі структурні маяки» і рекомендації МВФ.

Нагадаємо, у червні виконавча рада МВФ схвалила 18-місячну програму підтримки України на 5 млрд дол. 12 червня Україна отримала перший транш по кредиту від МВФ в розмірі 2,1 млрд дол.

Стосунки між Києвом та МВФ охололи після повідомлень про тиск на представників «старої команди» у НБУ, відставки Якова Смолія, ситуації з комісією, яка обиратиме нового керівника САП і конституційною кризою.