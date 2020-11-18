Карпати знову засипало снігом. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

https://racurs.ua/ua/n146656-karpaty-znovu-zasypalo-snigom-video.html

Ракурс

Сніг у Карпатах випав у ночі. Станом на 18 листопада гори залишаються засніженими.

Температура повітря в горах — 3° нижче нуля за Цельсієм. Погода ясна, а вітер західний, 1−2 м/с. Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський, а також на гірськолижних курортах. Сніговий покрив на горі складає 1−2 см.

Це вже не вперше у цьому сезоні, коли у Карпатах випав сніг. Але по Україні зимова погода поширилася тільки з 15 листопада. Минулими вихідними сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що в листопаді дуже часто дощитиме, а сонце рідко виглядатиме з-за хмар. Загальна кількість опадів становитиме 25−30 мм, а у деяких регіонах може випасти перший сніг.