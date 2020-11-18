Карпаты снова засыпало снегом. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

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Ракурс

Снег в Карпатах выпал ночью. По состоянию на 18 ноября горы остаются заснеженными.

Температура воздуха в горах — 3° ниже нуля по Цельсию. Погода ясная, а ветер западный, 1−2 м/с. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Снег выпал на горе Поп Иван Черногорский, а также на горнолыжных курортах. Снежный покров на горе составляет 1−2 см.

Уже не впервые в этом сезоне, когда в Карпатах выпал снег. Но в Украине зимняя погода распространилась только с 15 ноября. В минувшие выходные снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев.

Напомним, синоптики обещали, что в ноябре очень часто будет дождливо, а солнце редко будет выглядывать из-за облаков. Общее количество осадков составит 25−30 мм, а в некоторых регионах может выпасть первый снег.