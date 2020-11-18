В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Топ Новини»

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Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает уносить жизни жителей столицы. За прошедшие сутки, 17 ноября, зафиксировали еще 23 летальных случая. Всего за все время эпидемии коронавирусная болезнь COVID-19 унесла жизни уже 1 тыс. 13 киевлян.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Всего за минувшие сутки в Киеве обнаружили 1 тыс. 213 новых случаев COVID-19, среди них 39 медиков. Всего в столице уже зафиксировали 53 тыс. 855 случаев этого заболевания.

Среди новых случаев коронавируса в Киеве:

673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;

51 девочка в возрасте от 25 дней до 17 лет;

451 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

38 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

Госпитализировали за сутки 94 пациентов. Всего на стационарном лечении в Киеве находится 1 ти. с 961 больных COVID-19, из них 32 ребенка. Кислородную поддержку получают 1 тыс. 2 человека, под аппаратами искусственно вентиляции легких (ИВЛ) — 31 больной.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в таких районах столицы:

Шевченковском — 169 случаев;

Подольском — 160 случаев;

Деснянском районе — 137 случаев.

Выздоровели за сутки 430 человек. Всего коронавирус преодолели уже 19 тыс. 556 киевлян.

Напомним, в целом за 17 ноября в Украине от COVID-19 умерли 256 человек.