Коронавирус в Украине. Фото: Коронавирус в регионах

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Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 17 ноября, вирус был обнаружен у 12 тыс. 496 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 570 тыс. 153 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 8 тыс. 96 человек, а в целом уже выздоровели 259 тыс. 79 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 256 человек. Общее число жертв составляет 10 тыс. 112 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 650 тыс. 501.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1213 больных), Днепропетровской области (1023 инфицированных) и Запорожской области (708 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 17 ноября фиксировалось в Кировоградской и Луганской областях — 65 и 71 случаев соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 53 тыс. 855 (+1 тыс. 213);

Винницкая — 14 тыс. 306 (+203);

Волынская — 19 тыс. 648 (+351);

Днепропетровская — 23 тыс. 900 (+1 тыс. 023);

Донецкая — 18 тыс. 257 (+544);

Житомирская — 23 тыс. 988 (+541);

Закарпатская — 20 тыс. 146 (+320);

Запорожская — 20 тыс. 733 (+708);

Ивано-Франковск — 29 тыс. 542 (+570);

Киевская — 26 тыс. 561 (+774);

Кировоградская — 3 тыс. 818 (+65);

Луганская — 5 тыс. 286 (+71);

Львовская — 38 тыс. 577 (+607);

Николаевская — 13 тыс. 394 (+396);

Одесская — 34 тыс. 806 (630);

Полтавская — 16 тыс. 418 (+534);

Ровенская — 25 тыс. 904 (+308);

Сумская — 19 тыс. 514 (+611);

Тернопольская — 24 тыс. 242 (+304);

Харьковская — 49 тыс. 67 (+481);

Херсонская — 7 тыс. 624 (+267);

Хмельницкая — 23 тыс. 952 (+405);

Черкасская — 15 тыс. 33 (+800);

Черновицкая — 29 тыс. 126 (+434);

Черниговская — 12 тыс. 456 (+336).

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин выходного дня, который ввели в Министерстве здравоохранения, должен снизить количество новых больных коронавирусом на 15−20%. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что снижение можно будет наблюдать уже через 14 дней.