Коронавирус подхватили 12 тыс. украинцев — умерли от болезни почти 300 (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146639-koronavirus-podhvatili-12-tys-ukraincev-umerli-ot-bolezni-pochti-300-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 17 ноября, вирус был обнаружен у 12 тыс. 496 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 570 тыс. 153 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 8 тыс. 96 человек, а в целом уже выздоровели 259 тыс. 79 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 256 человек. Общее число жертв составляет 10 тыс. 112 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 650 тыс. 501.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1213 больных), Днепропетровской области (1023 инфицированных) и Запорожской области (708 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 17 ноября фиксировалось в Кировоградской и Луганской областях — 65 и 71 случаев соответственно.
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 53 тыс. 855 (+1 тыс. 213);
- Винницкая — 14 тыс. 306 (+203);
- Волынская — 19 тыс. 648 (+351);
- Днепропетровская — 23 тыс. 900 (+1 тыс. 023);
- Донецкая — 18 тыс. 257 (+544);
- Житомирская — 23 тыс. 988 (+541);
- Закарпатская — 20 тыс. 146 (+320);
- Запорожская — 20 тыс. 733 (+708);
- Ивано-Франковск — 29 тыс. 542 (+570);
- Киевская — 26 тыс. 561 (+774);
- Кировоградская — 3 тыс. 818 (+65);
- Луганская — 5 тыс. 286 (+71);
- Львовская — 38 тыс. 577 (+607);
- Николаевская — 13 тыс. 394 (+396);
- Одесская — 34 тыс. 806 (630);
- Полтавская — 16 тыс. 418 (+534);
- Ровенская — 25 тыс. 904 (+308);
- Сумская — 19 тыс. 514 (+611);
- Тернопольская — 24 тыс. 242 (+304);
- Харьковская — 49 тыс. 67 (+481);
- Херсонская — 7 тыс. 624 (+267);
- Хмельницкая — 23 тыс. 952 (+405);
- Черкасская — 15 тыс. 33 (+800);
- Черновицкая — 29 тыс. 126 (+434);
- Черниговская — 12 тыс. 456 (+336).
Напомним, ранее мы сообщали, что карантин выходного дня, который ввели в Министерстве здравоохранения, должен снизить количество новых больных коронавирусом на 15−20%. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что снижение можно будет наблюдать уже через 14 дней.